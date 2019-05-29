Bahram G прорвался в российский чарт iTunes - ФОТО

Азербайджанский рэпер Bahram G 25 мая выпустил новый альбом под названием «OMG», который стал успешным не только в Азербайджане, но и привлек внимание российских слушателей.

Автором музыки и текстов всех треков нового альбома является сам Bahram G, подробнее о творчестве которого можно прочесть, пройдя по ссылке.

«Аранжировками треков также занимался я сам. Я вложил в альбом «OMG» все заработанные на выступлениях и рекламе деньги, мне важно, чтобы все песни были качественно сведены. Рад, что «OMG» возглавил азербайджанский iTunes, став самым скачиваемым альбомом. А трек «Тихо» из моего нового альбома попал в российский песенный чарт iTunes, где занимает в данный момент 41-е место, а ранее был на 15-м», - рассказывает в интервью 1news.az Bahram G.

Рэпер подчеркнул, что трек в российском хип-хоп чарте iTunes входит в первую десятку и располагается на 6-й строчке. Прорыв в российский iTunes Bahram G связывает с тем, что ссылкой на альбом активно делились в социальных сетях его слушатели из России, среди которых был и победитель проекта «Танцы» на ТНТ Ильшат Шабаев.

«Из азербайджанских артистов, работающих в Азербайджане, я первый, кто пробился в российский iTunes. Это мотивировало меня на запись следующего альбома, к работе над которым я уже приступил», - отмечает Bahram G.

Рэпер подчеркивает, что интерес российских слушателей к его музыке связан еще и с тем, что в российском рэпе на данный момент небольшое затишье, что сыграло определенную роль в его прорыве в iTunes.

Альбом «OMG» доступен на всех электронных музыкальных платформах.

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Ф.В, Г.Р.