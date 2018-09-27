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Бахрам Багирзаде презентует публике свой любимый французский фильм – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 13:38 ~ 2 минуты на чтение 748
Бахрам Багирзаде презентует публике свой любимый французский фильм – ФОТО – ВИДЕО

В рамках проекта Французского института «Мое французское кино» известный азербайджанский актер и режиссер Бахрам Багирзаде представит публике легендарный фильм французского режиссера Франсиса Вебера «Игрушка» (1976 год).

Показ фильма состоится в пятницу, 28 сентября, в кинозале комплекса Landmark в 19.30.

Фильм рассказывает историю безработного журналиста Франсуа Перрена (актер Пьер Ришар), который чудом устраивается на работу в издательство, принадлежащее миллионеру Пьеру Рамбалю-Коше.

Миллионер безумно любит своего сына от первого брака – Эрика, который остается у него лишь на летние каникулы. Мальчик не знает ни в чем отказа, даже в самых сумасбродных желаниях. Одним из них стало иметь в качестве своей игрушки того самого Франсуа Перрена, которого мальчик заметил в игрушечном магазине.

Став «игрушкой» в доме миллионера, Франсуа постепенно становится для ребенка единственным по-настоящему любимым человеком.

Проект «Мое французское кино» был запущен в Баку в июле. Суть проекта – знакомство азербайджанской публики с французскими фильмами разнообразных жанров через призму известных азербайджанских деятелей искусства, которые, презентуя фильм, делятся связанными с ним личными впечатлениями.

Первым гостем проекта стал известный актер театра и кино Фирдовси Атакишиев. Он представил публике фильм Михаэля Ханеке «Любовь» («Золотая пальмовая ветвь», 2012).

Затем архитектор и искусствовед Эльчин Алиев презентовал фильм Луи Малля «Лакомб Люсьен» (Премия BAFTA за лучший фильм, 1975), кинорежиссер Ильгар Сафат – фильм Робера Брессона «Деньги» (1983), а продюсер Али-Иса Джаббаров – культовый фильм Жана-Люка Годара «Жить своей жизнью» («Золотой лев» Венецианского фестиваля, 1962).

Все фильмы демонстрируются на французском языке с английскими субтитрами. Вход свободный.

Елена Остапенко, Э.Т.

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