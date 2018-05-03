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Bahar — новые вкусные соки от компании Az-Granata - ВИДЕО

Сегодня в 12:15 ~ 1 минута на чтение 520
Bahar — новые вкусные соки от компании Az-Granata - ВИДЕО

Один из ведущих производителей соков в Азербайджане -  компания Az-Granata - представляет новую линейку соков.

Компания Az-Granata, производитель зарекомендовавших себя как на местном, так и на зарубежном рынках соков Vita1000 и +more, представила свой новый продукт — фруктовые соки Bahar. Как видно из названия продукта, соки Bahar благодаря своим вкусовым качествам и легкой фруктовой консистенции, подобно весне, придают людям бодрость, дарят радость и приносят свежесть.

Именно эти эмоции были отражены в ТВ-ролике, посвященном фруктовым сокам Bahar. Рекламная коммуникация продукта поддерживается также цифровыми каналами и средствами наружной рекламы. С ТВ-роликом можно ознакомиться, пройдя по следующему линку.

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