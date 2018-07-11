Бахар Мурадова призвала критиканов пользоваться проверенными, а не сомнительными источниками

В своем выступлении на проходящем в эти минуты пленарном заседании 27-ой ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) глава делегации парламента Азербайджана, вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова выразила разочарование в связи с неготовностью ее шведского коллеги Кристиана Баренфельда Холма замечать очевидную позитивную динамику в демократическом строительстве и процессе укрепления прав человека в Азербайджане.

Она призвала его основываться на достоверных и объективных источниках, а не на тех, которыми его в фойе в перерывах между заседаниями снабжают неизвестно каким образом и при чьём содействии приникшие в это здание лица с сомнительными намерениями и откровенные недоброжелатели азербайджанского народа.

Мурадова поблагодарила немецких коллег за прекрасную организацию сессии. "Бывший когда-то символом разъединения, Берлин сегодня олицетворяет единение", призналась она.

Депутат напомнила слова из выступления председателя бундестага Вольфганга Шобле, который подчеркнул необходимость поддержки принципов территориальной целостности, суверенитета и нерушимости границ государств-членов ОБСЕ — принципов, являющихся основополагающими в архитектуре этой организации и всего международного права. "Выход из существующих кризисов зависит от безоговорочного соблюдения принципов, отраженных в Хельсинкском заключительном акте 1975 года", - отметила Мурадова, призвав военно-политические блоки гарантировать взятие на себя обязательств по признанию территориальной целостности государств, не входящих ни в какие блоки.

Депутат также призвала держать в центре внимания вопросы содействия экономическому сотрудничеству на всем пространстве ОБСЕ. "Для этого необходимо расширить сотрудничество в сферах развития транспортных коридоров, упрощения торговли, развития человеческого капитала, как это, например, делаем мы путем создания такого объединения как "Группа поддержки Шелкового пути", - сказала Мурадова, поблагодарив всех тех, кто проголосовал вчера в поддержку представленной вице-президентом ПА ОБСЕ Азаем Гулиевым резолюции по Шелковому пути.

Завтра сессия ПА ОБСЕ завершит свою работу.

АЗЕРТАДЖ