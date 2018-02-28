Бабушка Сибель Джан скончалась после того, как певица выгнала ее из дома – ФОТО

Турецкие СМИ сообщают о смерти бабушки одной из самых популярных певиц Турции Сибель Джан.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Sozcu.com.tr, 92-летняя бабушка певицы уже который год страдала болезнью Альцгеймера, однако не она стала причиной смерти женщины, которую незадолго до трагедии выгнала из дома звездная внучка.

С.Джан приняла решение о продаже дома, в котором жили ее бабушка и дядя, вынужденные в связи с решением певицы скитаться по родственникам, где жили определенными промежутками времени, но в своих интервью исполнительница отрицала данные слухи, отмечая, что смотрела за бабушкой достойно и публикации в СМИ не соответствуют действительности.

Турецкие СМИ отмечают, что не исключено, что бесконечные переезды 92-летней бабушки из дома в дом подорвали ее здоровье, в результате чего она и скончалась.

В.Ф, Г.Р.