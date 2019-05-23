АЗЕРТАДЖ удостоен премии почетного медиа-партнера газеты China Daily

Азербайджанское государственное информационное агентство – АЗЕРТАДЖ удостоено премии влиятельной ежедневной китайской англоязычной газеты China Daily.

За тесное сотрудничество в течение года, активность в информационном обмене между двумя странами, активное участие в проектах, осуществляемых газетой, China Daily удостоила АЗЕРТАДЖ премии «Почетный международный медиа-партнер – 2019».

Отметим, что China Daily, у которой в целом более 100 миллионов печатных и онлайн подписчиков, является одной из самых влиятельных англоязычных газет не только в Китае и регионе, а также во всем мире. Число зарубежных читателей газеты, общий тираж которой составляет миллион экземпляров, больше по сравнению с местными читателями. Это показатель того, что газета является изданием глобального уровня.

Соглашение о сотрудничестве между АЗЕРТАДЖ и газетой China Daily было достигнуто во время встречи с руководством газеты China Daily в рамках визита председателя правления агентства Аслана Асланова в июне прошлого года в Пекин для участия в первом Медиа-саммите Шанхайской организации сотрудничества.

АЗЕРТАДЖ