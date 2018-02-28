«Azərkosmos» ждет предложений в отношении исследования поверхности Земли на расстоянии

ОАО «Azərkosmos» запускает проект по наблюдению за поверхностью Земли на расстоянии во имя устойчивого развития Азербайджана на 2018-19 годы и ждет предложений от исследовательских институтов, университетов, юридических или физических лиц, говорится в сообщении ОАО.

Предложения будут приниматься до 30 апреля 2018 года, победители определяться спустя месяц.

Основная цель проекта - дать импульс развитию услуг наземного надзора за устойчивым развитием Азербайджана, использованию спутниковых изображений Azersky по всей стране и появлению служб дистанционного надзора в Азербайджане.

Лада Евграшина, Г.Р.