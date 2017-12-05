Azerfon объявляет о назначении нового главного исполнительного директора  

5 декабря 2017 года ООО Azerfon (Nar) объявило о назначении д-ра Гуннара Панке на должность главного исполнительного директора компании.

До своего назначения на эту должность г-н Панке занимал позицию главного директора по стратегии, маркетингу и клиентскому опыту в телекоммуникационной компании Ирана (TCI). Он имеет 20-летний опыт работы в сфере фиксированной и мобильной связи, Интернета, медиа и телевидения. Г-н Панке обладает богатым опытом работы на рынках Германии, Франции, Восточной Европы, Латинской Америки и Ближнего Востока. Имея обширные знания в сфере развития, осуществления и мониторинга бизнес-стратегии, он также широко известен как эксперт международного уровня.

Отметим, что его предшественник д-р Клаус Мюллер ушел с поста главного исполнительного директора компании Azerfon в связи с новыми карьерными целями. Под его руководством компания добилась значительных успехов в плане развития бизнеса, роста доходов и повышения эффективности.

«Azerfon является командой талантливых профессионалов высокого уровня. Я испытываю чувство большой гордости за команду и результаты, показанные компанией за время моего руководства. Уверен, что Azerfon достигнет еще больших высот под руководством Гуннара Панке», - сказал д-р Мюллер, комментируя новое назначение.

В свою очередь, новоназначенный главный исполнительный директор Azerfon, д-р Гуннар Панке поделился впечатлениями о своей должности в компании: «В первую очередь, я хотел бы выразить благодарность моему предшественнику д-ру Клаусу Мюллеру. Хочу заверить, что мы останемся верными нашей стратегии, состоящей из комбинации оптимальных цен и удобных в использовании услуг, а также улучшенного качества, с целью обеспечения устойчивости бизнеса по предоставлению услуг нашим клиентам».

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G. В рамках стратегии постоянного усовершенствования качества сети, Nar представил новую услугу HD-Voice (High Definition Voice), которая позволила существенно улучшить качество связи и обеспечила максимально чистую передачу звука. Благодаря обширной сети, состоящей из более чем 6000 базовых станций и охватывающей 93% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги более 2-м миллионам абонентам.

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