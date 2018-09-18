Azercell Telekom предоставил в пользование абонентов новый эксклюзивный магазин в Гяндже – ФОТО

Каждый абонент, приобретающий новый смартфон в магазине, получит подарочный баланс в 150 AZN.

ООО Azercell Telekom, придающее большое значение обеспечению максимального удобства абонентов, увеличивает число своих магазинов Azercell Exclusive в Баку и регионах страны. 18 сентября компания предоставила в пользование абонентов магазин с новой концепцией в Гяндже. В связи с открытием магазина по адресу: пр. Гейдара Алиева, 149 с 18-го по 27 сентября Azercell предлагает своим абонентам новую выгодную смартфон-кампанию. Так, каждый абонент, приобретающий новый смартфон в магазине Azercell Exclusive в Гяндже, получит подарочный баланс в 150 AZN для звонков и Интернета на свой Azercell номер.

Для сведения отметим, что магазины с новой концепцией для обеспечения высокого уровня обслуживания абонентов снабжены всеми необходимыми условиями и самым современным оборудованием. В магазине профессиональные специалисты по продажам помогут абонентам сделать правильный выбор, протестировав и предоставив подробную информацию об интересующей их продукции. Также абоненты могут приобрести здесь различные устройства для ежедневного пользования (MiFi, USB-модемы и т.д.) и аксессуары, а также мобильные телефоны в кредит или оплатой наличными. Еще одним преимуществом магазинов с новой концепцией является то, что здесь имеется возможность осуществлять многие операции, выполняемые в офисах Обслуживания клиентов.

Отметим, что магазины Azercell Exclusive предоставлены в пользование абонентов в городе Баку (Тбилисский пр., 44С, пр. Бюльбюля, 5, пр. Гара Гараева, дом 30/42, кв.52, ул. Бахтияра Вахабзаде, 556/57, ул. Джавадхана, 3005), Хырдалане (пр. Гейдара Алиева, ул. Мехди Гусейна, 54), Мардакяне (пос. Мардакян, ул. С.Есенина, 92/2, кв.30), Хачмазе (ул. Наримана Нариманова, 40), Сальяне (ул. Гейдара Алиева, 105), Губе (пр. Гейдара Алиева, 194 и ул. Победы, 12), Сумгайыте (11-й мкр., пересечение улиц Кероглу и Узеира Гаджибекова), Шамахе (ул. Агамирзали Ахмедова, 1) и Барде (ул. Исмата Гаибова, 8).

Более подробную информацию можно получить по адресу [email protected]

ООО Azercell Teleсom, ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 48% рыночной доли в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территории) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 млн абонентов. Именно Azercell впервые в стране стало инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspress с оказанием 3-х услуг в одном пункте, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи ASAN İmza и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране 4G-услугу. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell – это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен Международный золотой сертификат İnvestors İn People («Инвесторы в людей»).

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