Каждый абонент, приобретающий новый смартфон в магазине, получит подарочный баланс в 150 AZN.

Продолжая строить и внедрять инновационную модель обслуживания клиентов в нашей стране, Azercell Telekom открыл новый эксклюзивный магазин в Бейлягане в целях обеспечения удобства абонентов и высокого уровня обслуживания. 3 октября компания Azercell предоставила в пользование абонентов магазин с новой концепцией в Бейлягане по адресу: ул. Сардара Имралиева, 265. В связи с открытием магазина Azercell также предлагает своим абонентам новую cмартфон-кампанию. Так, каждый абонент, приобретающий новый смартфон в магазине Azercell Exclusive в Бейлягане в течение 7 дней начиная с 3 октября, получит подарочный баланс в 150 AZN для звонков и Интернета на свой Azercell номер.

Для сведения отметим, что магазины с новой концепцией снабжены всеми необходимыми условиями и самым современным оборудованием, чтобы обеспечить удобство абонентов и высокий уровень обслуживания. В магазине абоненты могут получить от профессиональных специалистов по продажам нужную информацию о желаемой продукции и протестировать ее, а также приобрести ряд новых устройств для ежедневного пользования (MiFi, USB-модемы и т.д.), различные аксессуары, а также мобильные телефоны в кредит или оплатой наличными. Также здесь абоненты имеют возможность осуществления многих операций, выполняемых в офисах обслуживания клиентов компании.

Отметим, что магазины Azercell Exclusive предоставлены в пользование абонентов в городе Баку (Тбилисский пр., 44С, пр. Бюльбюля, 5, пр. Гара Гараева, дом 30/42, кв.52, ул.Бахтияра Вахгабзаде, 556/57, ул. Джавадхана, 3005), Хырдалане (пр. Гейдара Алиева, ул. Мехди Гусейна, 54), Мардакане (пос. Мардакан, ул. С.Есенина, 92/2, кв.30), Хачмазе (ул. Наримана Нариманова, 40), Сальяне (ул.Гейдара Алиева, 105), Губе (пр. Гейдара Алиева, 194 и ул. Победы, 12), Сумгайыте (11-й мкр., пересечение улиц Кероглу и Узеира Гаджибейли), Шамахе (ул. Агамирзали Ахмедова, 1), Барде (ул. Исмета Гаибова, 8) и Гяндже (пр. Гейдара Алиева, 149).

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ООО Azercell Teleсom, ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 48% рыночной доли в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территории) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 млн абонентов. Именно Azercell стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres с оказанием 3-х услуг в одном пункте, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи ASAN İmza и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране 4G-услугу. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell – это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен Международный золотой сертификат İnvestors İn People («Инвесторы в людей»).

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