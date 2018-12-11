Azercell продемонстрировал солидарность с молодыми волонтерами – ФОТО

Компания Azercell Telekom, активно участвующая в карьерных выставках, организованных в нашей стране для содействия успешной карьере молодежи и установления контакта между молодыми людьми и представителями компаний, а также для сближения молодых кадров с потенциальными работодателями, приняла участие в очередной карьерной ярмарке.

Azercell вновь поддержал молодежь на ярмарке труда в рамках "Фестиваля солидарности азербайджанских волонтеров" при совместной организационной поддержке Фонда молодежи Азербайджанской Республики, министерств труда и социальной защиты населения, образования, молодежи и спорта и Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики (ASAN xidmət). В выставке, проходившей в Бакинском Конгресс-центре, приняли участие все члены студенческо-молодежного волонтерского движения. Сотрудники отдела кадров ООО Azercell Telekom проинформировали молодых людей о существующих вакансиях и ответили на интересующие их вопросы. Молодые люди также были осведомлены о правилах приема работников на работу, возможностях карьерного роста в компании.

Следует отметить, что с первых дней своей деятельности компания Azercell равняется на международный опыт управления человеческими ресурсами. Все процессы, осуществляемые компанией в данной сфере, а также существующая система соответствуют самому современному международному опыту. Сотрудникам Azercell компания создает возможности для внутреннего и международного карьерного роста, благоприятные условия для профессионального развития и обмена опытом. В настоящее время все вакансии Azercell охватывают сферы Охраны труда, техники безопасности и защиты окружающей среды, Первичной медицинской помощи, противопожарной подготовки и мероприятия, связанные со здоровьем (вакцинация, анализ крови и т.д.). В целом Azercell, как работодатель, предоставляет программу профессионального развития для всех, привлекательную зарплату и социальный пакет. По этим причинам компания Azercell, имея надежную корпоративную культуру, уже успела заслужить глубокое доверие в обществе к своему бренду как работодателю. Согласно результатам исследований, проведенных Международной исследовательской и консалтинговой компанией ACT, по уровню заработной платы, благоприятным условиям труда, а также обращению с сотрудниками, перспективам развития сотрудников и т.д. компания Azercell была объявлена одной из 3-х лучших компаний-работодателей страны, а среди мобильных операторов Azercell – лучшая компания-работодатель. В то же время, согласно исследованиям компании “Ernst & Young Azerbaijan” среди студентов и профессионального жюри, компания Azercell была признана одной из 10-ти лучших компаний-работодателей страны. Напомним, что Azercell – единственная в стране и на пространстве СНГ компания, удостоенная международного Золотого сертификата “Investors in People”.

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ООО Azercell Teleсom, ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 48% рыночной доли в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территорий) и 99,8% населения. В настоящее время, услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, с оказанием 3 услуг в одном пункте, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи Asan İmza и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране 4G-услуг. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell – это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен международный Золотой сертификат “İnvestors in People” (Инвесторы в людей).

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