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Azercell представляет новый тарифный пакет Sadə для своих Sim-Sim абонентов

Сегодня в 16:10 ~ 2 минуты на чтение 300
Azercell представляет новый тарифный пакет Sadə для своих Sim-Sim абонентов

Компания Azercell с целью обеспечить лучшие предложения на телекоммуникационном рынке страны представляет своим абонентам новый тарифный пакет Sadə.

Начиная с 16 апреля абоненты предоплатной системы Azercell (Sim-Sim) имеют возможность воспользоваться преимуществами недельного «S2» и месячного «S6» пакетов в рамках нового тарифного пакета Sadə. Таким образом, абонентам Azercell предоставляется в пользование недельный пакет, который включает 150 внутрисетевых минут и 150 внутрисетевых SMS с оплатой 2 маната в неделю и месячный пакет за 6 манатов в месяц, который включает 500 внутрисетевых минут и 500 внутрисетевых SMS. Чтобы воспользоваться преимуществами недельного пакета, необходимо отправить ключевое слово S2 на короткий номер 7575 и S6 для активации месячного пакета.

Воспользуйтесь шансом платить меньше и получать больше бесплатных минут и бесплатных SMS от Azercell! Пользуйтесь преимуществами нового выгодного тарифного пакета Sadə от Azercell и не ограничивайте ваше общение с любимыми!

Получить дополнительную информацию можно, перейдя по ссылке:

https://www.azercell.com/ru/personal/tariffs/prepaid/sade/

Получить дополнительную информацию можно в [email protected]

Лидер сектора мобильной связи Азербайджана, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора - ООО Azercell Telekom - был основан в 1996 году. Сеть Azercell, которой принадлежит 49% рынка в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 99,1% территории страны и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Azercell впервые внедрил в стране ряд инноваций - технологию GSM, систему предоплаты, услуги мобильного Интернета, сеть на территории метрополитена, круглосуточный телефонный центр, бесперебойные услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги M2M, Экспресс-офисы Azercell, оказывающие 3 услуги в одной точке, мобильные услуги обслуживания клиентов, онлайн-сервис и обслуживание клиентов через социальные сети, мобильную электронную подпись Asan İmza и т.д. В 2012 году Azercell впервые предоставил в стране услугу 4G. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами, специализирующимися на покрытии беспроводной сети и радиосвязи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в стране и СНГ, получившей международный золотой сертификат “Инвесторы в людей” (İnvestors İn People).

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