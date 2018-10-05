Azercell обнародовала число детей, обратившихся в компанию для решения своих проблем

«Детская горячая линия», функционирующая при поддержке ООО Azercell Telekom, представила отчет за первые девять месяцев текущего года.

Как говорится в сообщении компании, за январь-сентябрь 2018 года на «Детскую горячую линию», нацеленную на поддержку детям, подвергающимся домашнему насилию, имеющим проблемы со своими сверстниками, и нуждающимся в психологической и моральной помощи, а также на содействие в решении их проблем и адаптации к социальной среде, поступило 2568 обращений.

Из поступивших звонков 27 касались вопросов психологических, 45 – юридических, 240 - образования (49 - Государственный экзаменационный центр, 166 - Министерство образования, 25 – детские сады), 17 - проблем со здоровьем, 14 - социальных вопросов и 31 - прочих проблем.

Дети, подвергшиеся насилию со стороны учителей в школе, и со стороны родителей - дома, были направлены на психологическую реабилитацию в Социальный реабилитационный центр для детей и подростков.

В то же время обеспечено направление обращений в клинику по правам детей с целью поддержки подросткам, имеющим психологические проблемы, и тем, кто болезненно переживает развод родителей.

Были проведены встречи в органах исполнительной власти для решения юридических и социальных проблем детей. С другой стороны, анализ поступивших звонков показал, что основной причиной беспокойства и психологических проблем у детей является слабая осведомленность родителей в этой области. В то же время большинство лиц, обратившихся в службу, страдали от межличностных конфликтов.

За восемь лет функционирования, на «Азербайджанскую детскую горячую линию», в связи с различными проблемами поступило более 32 000 звонков от детей и молодых людей, а также от родителей из многих городов и районов страны.

В настоящее время «горячая линия» работает с 09:00 до 18:00, и в службу можно обратиться как по городским, так и по номерам Azercell (012 480 22 80, 050/051 680 22 80), а также посредством электронной почты ([email protected]) и веб-сайта (www.childhelpline.az).

В 2017 году по инициативе и при поддержке компании Azercell были запущены мобильные приложения службы «горячей линии» для операционных систем iOS и Android. С 13 июня 2018 года начал функционировать Гёйгёльский офис этой службы. Центр также обслуживает не только детей из Гёйгёльского района, но и близлежащих Геранбоя, Гянджи, Шамкира, Газаха, Агстафы.

Для более подробной информации можно обратиться по адресу [email protected].

ООО Azercell Telekom, ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 48% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территорий) и 99,8% населения.

В настоящее время, услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, колл-центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, с оказанием 3 услуг в одном пункте, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи «Asan İmza» и т.д.

В 2012 году Azercell впервые представил в стране 4G-услуги. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell – это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен Международный золотой сертификат «İnvestors İn People» (Инвесторы в людей).