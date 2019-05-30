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Azercell обеспечил футбольных болельщиков в Баку высокоскоростным Интернетом - ФОТО

Сегодня в 12:45 ~ 4 минуты на чтение 77
Azercell обеспечил футбольных болельщиков в Баку высокоскоростным Интернетом - ФОТО

Azercell и Ericsson обеспечили болельщиков матчей на Олимпийском стадионе в Баку услугами мобильной связи отличного качества.

Емкость сети Azercell выросла втрое благодаря развертыванию новейшего оборудования продуктовой линейки Ericsson Radio System – зрители транслировали видеоролики со своих смартфонов в соцсетях и с комфортом пользовались интерактивными услугами.

Ericsson развернул уникальное е2е-решение, увеличившее емкость сети и обеспечившее стабильные скорости передачи данных.

Компания Ericsson (NASDAQ: ERIC) модернизировала сеть радиодоступа и транспортную сеть Azercell, лидера телекоммуникационного рынка Азербайджана, на территории Олимпийского стадиона в городе Баку. Для уплотнения и повышения емкости сети использовалось новейшее оборудование продуктовой линейки Ericsson Radio System с поддержкой различных стандартов связи и реализацией транспортной и Elastic RAN функциональностей. Модернизированная сеть объединила в пул 74 радиосектора, работающих как единая базовая станция – такой подход оптимизировал использование ресурсов и улучшил пользовательский опыт абонентов.

В результате внедрения флагманского решения Ericsson Radio System удалось добиться трехкратного увеличения емкости сети мобильной широкополосной передачи данных (МШПД). Абоненты Azercell получили возможность с комфортом пользоваться интерактивными услугами и выкладывать со своих смартфонов видеоролики с матча в высоком качестве в соцсетях.

В последние годы Azercell отмечает серьезные изменения в поведении пользователей мобильного Интернета – вместо ранее популярных фото абоненты все чаще предпочитают записывать, скачивать, выкладывать и пересылать видеоролики. Для сравнения: пять лет назад, во время Чемпионата мира в Бразилии в 2014 году, пользователи смартфонов активно делали и выкладывали селфи, а 60% зрителей также скачивали фотографии с матчей.

Использование Ericsson Elastic RAN (E-RAN) позволяет координировать работу неограниченного числа сот в сети, обеспечивая гибкость сетевых операций вне зависимости от местоположения пользователя. Координация и агрегация несущих дают прирост скоростей передачи данных для пользователей и повышают производительность сети.

Транспортное решение построено на базе продуктов Ericsson Router 6000, позволивших добиться нужной емкости и минимальной задержки, требуемых для работы E-RAN. Сеть на стадионе построена по принципу сети с централизованным радиодоступом с использованием высокоемкостной и надежной инфраструктуры оптической DWDM-сети на базе продуктов Ericsson Fronthaul 6000. Теперь Azercell предоставляет лучшие в своем классе услуги МШПД на Олимпийском стадионе.

«Сегодня благодаря подключению к сети люди, страны и общества имеют возможность быть ближе друг к другу. На время столь важного события нашей главной задачей стало обеспечение возможности для наших абонентов – местных и иностранных футбольных болельщиков – насладиться игрой и поделиться впечатлениями и эмоциями, связанными с этим выдающимся мероприятием. От имени Azercell я хочу поблагодарить нашего партнера Ericsson за сделанный вклад – экспертизу мирового уровня и новейшие сетевые решения», - заявил президент компании Azercell Вахид Мурсалиев.

«Мы рады сотрудничать с Azercell и обеспечить азербайджанских и иностранных болельщиков качественными услугами мобильного Интернета за счет использования преимуществ инновационного решения Elastic RAN компании Ericsson», -  сказал глава компании Ericsson в Азербайджане Арда Четинер.

Получить дополнительную информацию можно в [email protected]

Лидер сектора мобильной связи Азербайджана, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора - ООО Azercell Telekom - был основан в 1996 году. Сеть Azercell, которой принадлежит 49% рынка в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 99,1% территории страны и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Azercell впервые внедрил в стране ряд инноваций, таких как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного Интернета, сеть на территории метрополитена, круглосуточный телефонный центр (*1111), бесперебойные услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги M2M, экспресс-офисы Azercell, оказывающие 3 услуги в одной точке, мобильные услуги обслуживания клиентов, онлайн-сервис и обслуживание клиентов через социальные сети, мобильная электронная подпись ASAN İmza и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами, специализирующимися на покрытии беспроводной сети и радиосвязи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в стране и СНГ, получившей международный золотой сертификат “Инвесторы в людей” (İnvestors İn People).

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