Азербайджанскую журналистку не пустили в отель с тремя мужчинами - ФОТОФАКТ

Известную азербайджанскую тележурналистку Афет Рахильгызы не пустили в отель в Гедабейском районе.

Как сообщает 1news.az, журналистке отказали в номере в отеле, куда она прибыла с со сьемочной группой передачи Çıxış yolu.

Как рассказала сама А.Рахильгызы, каждый раз во время съемок в региональных отелях с ней случаются интересные истории.

«Вот уже неделю как два оператора, водитель и я разъезжаем по районам. На этот раз мы решили не ехать в знакомый отель и остановились у ближайшего отеля, потому что очень устали.

Войдя в холл, я сообщила сотруднику отеля, что нам нужны два номера. Но, как только он узнал, что со мной еще трое мужчин, тут же сказал: «Я не имею права пускать в отель женщину с мужчинами. Принесите свидетельство о браке». Потом он выставил нас на улицу, и мы уехали», - сказала журналистка.

Отметим, что согласно азербайджанским законам, лица, останавливающиеся в отелях, не обязаны предоставлять свидетельство о браке. Требовать свидетельство о браке незаконно.

Тимур Рзаев