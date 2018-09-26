Азербайджанской певице сломали нос на свадьбе – ВИДЕО

Исполнительница мейханы Самира Юсифгызы рассказала в эфире программы «Canım sizə desin» на канале ARB TV о том, что на одной из свадеб ей сломали нос.

Неприятный инцидент произошел с С.Юсифгызы около 10 дней назад, и на эфир ARB TV она пришла после того, как ей сняли со сломанного носа гипс:

«На свадьбе началась драка. Взяв микрофон, я хотела тихо уйти, но в зал забежал молодой парень, который набросился с кулаками на жениха. Жених увернулся от удара, который достался мне. Со свадьбы меня уносили всю в крови. До сих пор окончательно не могу прийти в себя, так как потеряла литр крови».

В.Ф, Г.Р.