Азербайджанский военнослужащий, погибший от пули армянского снайпера, похоронен - ФОТО - ВИДЕО

Военнослужащий Азербайджанской армии Агиль Омаров, погибший от пули армянского снайпера, сегодня похоронен в родном селе.

Как сообщает ONA, шехид Агиль Омаров похоронен с воинскими почестями в селе Лелепаша Гахского района АР. У него остались двое детей.

Напомним, что 30 мая подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на линии фронта, в очередной раз совершили провокацию.

По сообщению Минобороны АР, в то время, когда сопредседатели Минской группы ОБСЕ наносят визит в нашу республику, утром 30 мая в направлении Агдамского района снайперским выстрелом, произведенным противником, был убит военнослужащий азербайджанской амии Омаров Агиль Акиф оглу.

В заявлении МИД Азербайджана отмечается, что военнослужащий ВС Азербайджана стал шехидом в результате грубого нарушения ВС Армении режима прекращения огня на линии соприкосновения войск в направлении Агдамского района после выстрела из снайперской винтовки врага.

«Особенно хотелось отметить, что данное кровавое действие, осуществленное со стороны ВС Армении во время визита в регион сопредседателей Минской группы ОБСЕ, носит провокационный характер и служит нарушению процессу переговоров по урегулированию конфликта.

Данный шаг, являющийся доказательством того, что заявления руководства Армении – оккупанта о создании мирных условий для урегулирования конфликта, противоречат реальным шагам Армении, а также раскрывают провокационное намерение Армении нанести урон мирным переговорам.

Данный инцидент категорически неприемлем и наносит урон процессу переговоров.

Ответственность за все возможные отрицательные последствия этого кровавого преступления полностью ляжет на плечи Армении», - говорится в заявлении.

1news.az