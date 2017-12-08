Азербайджанский университет языков расширяет связи - ФОТО

Развитие университетской науки и повышение качества образовательного процесса невозможно представить без тесных связей между высшими учебными заведениями различных стран.

Завязывая контакты, институты и вузы укрепляют платформу полезного взаимодействия, получают возможность диверсификации творческого роста. А это, в свою очередь, позитивно отражается на коэффициенте полезного действия в таких важных направлениях, как результативность научных изысканий, подготовка высокообразованных кадров, придание импульса перспективному поиску, академическим институтам.

Взяв за основу очевидные преимущества полезного взаимодействия, Азербайджанский университет языков (АУЯ) и Государственный институт русского языка имени А.С.Пушкина (ГИРЯ, России) подписали Соглашение о многостороннем сотрудничестве, определив новые горизонты в творческом взаимодействии. Свидетелями волнующего события, наряду с руководителями вузов дружественных стран, стали ученые, преподаватели и, кончено же, студенты, в интересах которых высшие учебные заведения и создают устойчивые платформы предсказуемого будущего.

Говоря о значении события, ректор АУЯ, академик Камал Абдуллаев обратил внимание на многофункциональность инициативы, которая сократит расстояния между двумя признанными учебно-образовательными центрами соседних стран и позволит им сообща работать над разработкой востребованных научно-методических и педагогических проектов. А это, в свою очередь, отразится на повышении эффективности подготовки кадров, сблизит позиции научных сообществ, а также создаст для представителей молодого поколения возможность ближе узнать друг друга и смело оформлять заявки на расширение сотрудничества в интересах будущего.

Успешность в научно-педагогической деятельности вузов, как правило, предопределяется их способностью быть открытыми для творческого соприкосновения, обмена опытом и способностью разрабатывать востребованные совместные проекты. В этом смысле ГИРЯ им.Пушкина имеет завидный послужной список. За годы деятельности институт обзавелся насыщенными завязками почти с 90 образовательными центрами, представляющими 37 стран мира. Теперь в этом полку прибыло. Отныне АУЯ станет полноправным членом партнерской сети московского вуза.

Однако и азербайджанский вуз преуспел в налаживании эффективных контактов с зарубежными образовательными центрами. Только в нынешнем учебном году АУЯ посетили несколько представительных делегаций из России (Самара), Пакистана, Индонезии, Болгарии, Германии и других стран. В ходе консультаций и рабочих встреч были обговорены детали и основные параметры перспективных планов сотрудничества. Расширяющиеся контакты приносят зримые плоды, сообразно отражаясь на особенностях учебного процесса и всей университетской жизни.

Воздав должное усилиям ректора АУЯ, академика К.Абдуллаева в деле развития азербайджано-российских связей и подготовке послов русского языка, руководство Государственного института русского языка им.Пушкина преподнесло в дар азербайджанскому ученому памятную марку московского института, выпущенную ограниченным тиражом по случаю 50-летия вуза. Это в своем роде высокая творческая награда тем, кого российская научная братия причисляет к видным подвижникам науки и просветительства.

Выступившие на мероприятии епископ Русской православной церкви, архиепископ Бакинский и Азербайджанский, член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви отец Александр, депутаты Милли Меджлиса Михаил Забелин, Эльмира Ахундова и другие подчеркнули особую важность подготовки специалистов по языкознанию в системе азербайджано-российских связей, в укреплении доверия между дружественными народами. В подтверждение озвученных мнений К.Абдуллаев сказал, что открытие на базе АУЯ нового Центра Россиеведения тоже послужит успешной реализации целей, которые актуализируются социальными запросами в нынешней непростой международной жизни. Он подчеркнул, что усилия здравомыслящих сил, национальных элит, работающих над утверждением стабилизационных тенденций, отвечают духу времени, помыслам, направленным на укрепление мира и безопасности.

Азербайджанский ученый и педагог выразил уверенность, что открытие Центра азербайджановедения на базе ГИРЯ им.Пушкина, о котором поведали российские представители, на заставит себя долго ждать. Гости и участники мероприятия ознакомились с новым центром при АУЯ, получили развернутую информацию о научно-практических направлениях деятельности.

Тофик Аббасов