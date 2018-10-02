Азербайджанский ученый выступила с докладом на всероссийской конференции - ФОТО

28-29 сентября 2018 года в столице Республики Дагестан Махачкале состоялась Всероссийская конференция с международным участием «Дагестан в культуре и цивилизации. Философско-политологический прогноз», целью которой является выработка цивилизационных ориентиров Дагестана, адекватное прогнозирование его среднесрочных перспектив на основе философско-политологически аргументированных научных представлений.

Как сообщает 1news.az, открытие и работа конференции состоялись 28 сентября в конференц-зале Дагестанского государственного университета.

Организаторами конференции являются Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», Общественная палата Республики Дагестан, Дагестанское отделение Российского философского общества.

На торжественной церемонии открытия выступили ректор ДГУ, профессор Муртазали Рабаданов, первый вице-президент Российского философского общества, профессор МГУ им. М.В.Ломоносова Александр Чумаков, председатель Общественной палаты РД Абдухалим Мачаев и др. официальные лица.

На конференции Азербайджан представляла доктор философских наук, член Международного центра исследований разума (Южная Корея) Роида Рзаева.

На пленарном заседании конференции ученый выступила с докладом «Постмодерн в обществах, имеющих опыт модернизации как светского мусульманского государства», который вызвал большой интерес у участников конфренции.

Роида Рзаева рассказала о культурных изменениях на постсоветской почве, о влиянии национальных, этнических, религиозных и др. особенностей существования на формы проявления постсоветского (постмодернистского) мировоззрения.

Р.Рзаева также была модератором пленарного заседания «Идеология как стратегия дагестанской политики» и пленарной дискуссии с участием видных дагестанских и российских ученых-философов.

В рамках конференции состоялись выездные круглые столы, организованные на базе отделения кафедры ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики культур и межрелигиозного диалога по Северному Кавказу (ГБУ «Дербентский музей-заповедник», факультет востоковедения ДГУ), а также в селении Гуниб. Во время прошедших в рамках конференции выездных круглых столов участники конференции ознакомились с культурными и историко-архитектурными памятниками на территории Дагестана, входящими в список наследия ЮНЕСКО.

1news.az