Азербайджанский триатлон на пороге нового сезона

Федерация триатлона Азербайджана (ATF) провела заседание первого Исполкома в новом году.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики Азербайджана, на встрече, прошедшей под руководством главы организации Азера Магеррамова, обсуждался ряд вопросов, касающихся наступающего международного сезона, предстоящих стартов, а также дальнейшей деятельности по популяризации триатлона.

В ходе Исполкома было отмечено, что первая сборная провела межсезонье на Кипре, где готовилась под руководством главного тренера Сергея Яценко. Уже в ближайший уик-энд команду ожидает участие на первом этапе Всемирной серии триатлона в Абу-Даби, где выступит лидер коллектива Ростислав Певцов. На сегодняшний день он занимает шестнадцатое место в рейтинге и началом сезона может улучшить свои показатели.

«Нас ждет очень ответственный год, учитывая скорое начало олимпийской квалификации. Безусловно, наши атлеты будут бороться за право попасть на Летние Игры-2020 в Токио. В Рио впервые в истории азербайджанский триатлон был представлен на Олимпиаде, и наша цель – вновь попасть на главный старт четырехлетия», - отметил А.Магеррамов.

Главным кандидатом на завоевание лицензии является Р.Певцов, который в прошлом сезоне выиграл медали нескольких Кубков мира, а также побеждал на Открытых Кубках Азии и Африки.

Вместе с тем, в рейтинговой сотне находится Ксения Левковская, которая в прошлом сезоне выиграла Открытый Кубок Африки, а также стала четвертой на Кубке Европы и Открытом Кубке Азии. В итоге, она занимает 85-е место в мировой классификации и может улучшить свои позиции.

В то же время главный тренер молодежной сборной Лев Медведев отмечен прогресс Дарины Москаленко, которая провела дебютный сезон в элите. «Она заняла пятнадцатое место в финале Всемирной серии в Роттердаме в зачете U-23. Также она стала шестой на чемпионате Европы в этой же возрастной категории, а опыт, полученный Дариной на первых Кубках мира, должен помочь ей закрепиться на взрослом уровне», - подчеркнул специалист.

Между тем, молодежная сборная проводит межсезонье в Испании. Второй год подряд она расквартировывается в городке Гандия, который находится в 70 км от Валенсии. Впереди команду ожидает ряд международных стартов, включая открытый чемпионат Украины. В составе есть ряд перспективных атлетов, в числе которых Джафар Мамедов, который готовится попробовать свои силы и на взрослом уровне.

Что касается юношеской команды, то она продолжает тренировки в Баку на базе «Aquatic Palace». В этой возрастной категории также есть спортсмены, которые впоследствии могут занять место в составе «молодежки» и в перспективе претендовать на место в первой сборной.

В заключении следует отметить, что заседание Исполкома прошло в новой штаб-квартире Федерации триатлона, которая располагается по адресу проспект Бюль-бюля, 52 А.