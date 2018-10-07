Азербайджанский телеведущий поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой – ФОТО

Азербайджанский телеведущий Нуран Гусейнов, более известный как Гаджи Нуран поздравил бойца ММА Хабиба Нурмагомедова постом в соцсети Instagram.

К совместному фото с бойцом ведущий сделал следующую приписку: «Удачи тебе! Дай Бог, победа с тобой…Так и произошло…Еще раз поздравляю».

Бой за титул между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором состоялся на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе 7 октября. В четвертом раунде российский боец заставил сдаться ирландца удушающим приемом и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

1news.az

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