Азербайджанский школьник спас девочку от смерти - ФОТО - ВИДЕО

Ученик 6-го класса сельской школы села Чими Губинского района Азербайджана Дайянат Исрафилов спас 4-летнюю односельчанку Гызбике.

Как сообщает 1news.az, увидев, что девочка и ее трехлетний брат Юсиф упали в быструю горную речку, он бросился спасать их и вытащил Гызбике из воды. К сожалению, спасти Юсифа мальчик уже не успел – тот утонул…

Дайяната Исрафилова, совершившего геройский поступок, принял глава Исполнительной власти Губинского района Зияддин Алиев, который подарил мальчику портрет Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова.

Тимур Рзаев, Э.Т.