Азербайджанский певец победил на международном фестивале поп-музыки в Болгарии - ФОТО - ВИДЕО

Исполнитель Риад Абдулов стал победителем международного фестиваля популярной музыки Discovery 2019, финал которого состоялся в болгарском городе Варна.

Помимо Р.Абдулова в фестивальном финале за звание победителя боролись представители Мальты, Италии, Великобритании, Беларуси, Турции и других стран – в Варне певец исполнил песню «Yenə sözlər», написанную Асафом Миши, которая и принесла ему победу. Отметим, что трек «Yenə sözlər» активно ротируется на болгарских радиостанциях, где входит в ТОП-5 в различных хит-парадах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от RIAD (@riadabdulov) 20 Май 2019 в 12:47 PDT

Победителями фестиваля Discovery в разные годы становились такие популярные исполнители, как Филипп Киркоров, InGrid, группа «Sunstroke Project» и другие – Азербайджан побеждает в этом фестивале впервые; в Болгарию исполнитель отправился при поддержке молодежной организации ADDIM.

Риад Абдулов является участником проекта Səs Azərbaycan, также он сыграл главные роли в фильмах «İki Yad Adam» и «Qaynana 2018», он постоянный участник модных показов и fashion-съемок.

В.Ф., Э.Т.