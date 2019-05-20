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Азербайджанский певец победил на международном фестивале поп-музыки в Болгарии - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в 13:41 ~ 1 минута на чтение 653
Азербайджанский певец победил на международном фестивале поп-музыки в Болгарии - ФОТО - ВИДЕО

Исполнитель Риад Абдулов стал победителем международного фестиваля популярной музыки Discovery 2019, финал которого состоялся в болгарском городе Варна.

Помимо Р.Абдулова в фестивальном финале за звание победителя боролись представители Мальты, Италии, Великобритании, Беларуси, Турции и других стран – в Варне певец исполнил песню «Yenə sözlər», написанную Асафом Миши, которая и принесла ему победу. Отметим, что трек «Yenə sözlər» активно ротируется на болгарских радиостанциях, где входит в ТОП-5 в различных хит-парадах.

 
 
 
 
 
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Публикация от RIAD (@riadabdulov)

Победителями фестиваля Discovery в разные годы становились такие популярные исполнители, как Филипп Киркоров, InGrid, группа «Sunstroke Project» и другие – Азербайджан побеждает в этом фестивале впервые; в Болгарию исполнитель отправился при поддержке молодежной организации ADDIM.

Риад Абдулов является участником проекта Səs Azərbaycan, также он сыграл главные роли в  фильмах «İki Yad Adam» и «Qaynana 2018», он постоянный участник модных показов и fashion-съемок.

В.Ф., Э.Т.

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