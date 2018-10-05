Азербайджанский музей ковра запускает проект «Арт-суббота»

Азербайджанский музей ковра приглашает родителей и детей к участию в новом проекте «Арт-суббота».
Каждую субботу с 12.00 до 16.00 музей организует обширную и разнообразную культурную программу для школьников любого возраста.
Тематическая экскурсия по музею наглядно продемонстрирует детям историю азербайджанского ковроткачества, а сказка от знаменитой рассказчицы приобщит к народному фольклору.
Мастер-классы по различным видам декоративного искусства (на выбор) позволят развить творческие способности ребенка – соткать мини-коврик, создать вышивку или сшить мягкую игрушку.
Расписание мастер-классов в рамках проекта «Арт-суббота»
6 октября
- Роспись тарелки
- Изготовление броши из фетра
- Изготовление сувенирного коврика
13 октября
- Декупаж тарелки
- Изготовление куклы-тильды
20 октября
- Изготовление мягкой игрушки
- Роспись кепки
С 13.00 до 13.30 юным посетителям предлагается полдник.
Участие в программе – 25 AZN.
Ф.В, Г.Р.