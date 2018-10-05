Азербайджанский музей ковра запускает проект «Арт-суббота»

Азербайджанский музей ковра приглашает родителей и детей к участию в новом проекте «Арт-суббота».

Каждую субботу с 12.00 до 16.00 музей организует обширную и разнообразную культурную программу для школьников любого возраста.

Тематическая экскурсия по музею наглядно продемонстрирует детям историю азербайджанского ковроткачества, а сказка от знаменитой рассказчицы приобщит к народному фольклору.

Мастер-классы по различным видам декоративного искусства (на выбор) позволят развить творческие способности ребенка – соткать мини-коврик, создать вышивку или сшить мягкую игрушку.

Расписание мастер-классов в рамках проекта «Арт-суббота»

6 октября

Роспись тарелки Изготовление броши из фетра Изготовление сувенирного коврика

13 октября

Декупаж тарелки Изготовление куклы-тильды

20 октября

Изготовление мягкой игрушки Роспись кепки

С 13.00 до 13.30 юным посетителям предлагается полдник.

Участие в программе – 25 AZN.

Ф.В, Г.Р.