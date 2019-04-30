Азербайджанский кондитер приготовил из шоколада грандиозную скульптуру Ататюрка - ФОТО

Азербайджанский кондитер Санан Пашаев приготовил из полтонны шоколада грандиозную скульптуру Ататюрка.
Как сообщает Star, Санан Пашаев привез шоколадное изделие на международный кондитерский конкурс в турецкий Самсун.
Источником вдохновения для азербайджанского кондитера стал монументальный памятник основателю Турецкой Республики - Onur Anıtı – работы австрийского скульптора Генриха Криппеля.
Шоколадную копию памятника в Турцию доставили в специальном холодильном контейнере.
Работа вызвала повышенный интерес среди участников и посетителей выставки-конкурса.
Ф.Багирова