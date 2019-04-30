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Азербайджанский кондитер приготовил из шоколада грандиозную скульптуру Ататюрка - ФОТО

Сегодня в 10:12 меньше минуты на чтение 298
Азербайджанский кондитер приготовил из шоколада грандиозную скульптуру Ататюрка - ФОТО

Азербайджанский кондитер Санан Пашаев приготовил из полтонны шоколада грандиозную скульптуру Ататюрка.

Как сообщает Star, Санан Пашаев привез шоколадное изделие на международный кондитерский конкурс в турецкий Самсун.

Источником вдохновения для азербайджанского кондитера стал монументальный памятник основателю Турецкой Республики - Onur Anıtı – работы австрийского скульптора Генриха Криппеля.

Шоколадную копию памятника в Турцию доставили в специальном холодильном контейнере.

Работа вызвала повышенный интерес среди участников и посетителей выставки-конкурса.

Ф.Багирова

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