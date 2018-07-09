Азербайджанский футболист признался, что подделал документы и «омолодился» на пять лет

Экс-футболист сборной Азербайджана по футболу Рамал Гусейнов, ныне выступающий в любительской лиге Турции за клуб «Архависпор», дал интервью сайту Sportfm.az.

Рамал Гусейнов в свое время считался одним из самых перспективных молодых футболистов Азербайджана, и в пору Фуада Мусаева у руля АФФА, неоднократно имел возможность продолжить карьеру за рубежом. Но в итоге, уехал лишь на закате карьеры в любительскую лигу Турции.

Вместе с тем, Рамал Гусейнов всегда был известен еще и тем, что в свое время «омолодил» себя, иначе говоря был липой, хотя официально это нигде не подтверждал.

Однако в своем интервью он рассказал, как он стал липой, при этом отметив, что в этом была заинтересована АФФА, а не он.

Если верить словам футболиста, произошло это, когда ему было 23 года, в 2003 году. По документам Рамал Гусейнов 1984 года. Получается, что Рамала тогда «омолодили» на пять лет.

«Мало кто знает об этой истории, - говорит Рамал Гусейнов, - В литовской городе Паланга проходил традиционный турнир среди молодежных (U-19) сборных. По жеребьевке мы должны были играть со сборной Арменией. Для того, чтобы я помог сборной, АФФА решила вопрос с моим возрастом. Таким образом, я отправился на тот турнир. Хотя с армянами мы там так и не сыграли.

Откровенно говоря, мне это не нужно было. Это нужно было АФФА, они и решили вопрос. Я все равно я юношеских лет играл со взрослыми», - сказал он.

Подготовил Теймур Максутов