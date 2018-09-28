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Азербайджанский фильм «Çölçü» получил Jean Luk Godard Awards – ФОТО

Сегодня в 16:36 ~ 1 минута на чтение 410
Азербайджанский фильм «Çölçü» получил Jean Luk Godard Awards – ФОТО

Художественный фильм «Çölçü» (Степняк) режиссера Шамиля Алиева снят по заказу Министерства культуры и туризма Азербайджана на киностудии «Азербайджанфильм».

Фильм «Çölçü» пополняет список своих наград и призов, на данный момент приняв успешное участие в 38 международных кинофестивалях и форумах – очередным призом, который получила картина, стал приз Jean Luk Godard Awards, врученный киноэкспертами Америки, Азии и Европы на Cult Critic Movie Awards 2018 в номинации «Лучший художественный фильм».

В борьбе за данную награду участвовали фильмы из более 70 стран мира - вручение приза  состоялось 16 сентября  2018 года в городе Колката (Индия) в центре Rotary Club . 

Автор сценария фильма - Видади Гасанов, оператор-постановщик - Рафиг Гулиев, художники- постановщики - Рафиг Насиров и Ибрагим Халил Аминов, композитор - Рауф Алиев, продюсеры - Мушвиг Хатамов и Азер Гулиев. Продюсер - Мушвиг Хатамов.

В ролях: Бахруз Вагифоглу (молодой степняк), Видади Гасанов (пожилой степняк), Джавидан Мамедли (маленький степняк), а также Саломе Демуриа, Вюсал Мехралиев и другие.

Сюжет картины следующий - живет молодой степняк вдали от городов, тесно общаясь с природой. Отец (Улу) учит его всем премудростям степной жизни. Вскоре после смерти отца он знакомится с девушкой, приехавшей из поселка. Знакомство с ней - это новая страница в его жизни, шаг в большую, неизвестную ему доселе жизнь...

Ф.В, Г.Р.

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