Азербайджанский фехтовальщик выиграл «бронзу» чемпионата мира - ВИДЕО

Азербайджанский шпажист Руслан Гасанов завоевал бронзовую медаль на проходящем в польском городе Торунь Первенстве Мира среди юниоров.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу федерации, Руслан Гасанов, одержавший шесть побед из шести в групповом этапе, вышел в тур прямого выбывания вторым в общем рейтинге турнира.

В 1/64 финала Руслан одержал победу над представителем Греции Димитриосом Маркисом со счетом 15:6, затем выиграл румына Адама Маска со счетом 15:10. В 1/16 финала Гасанов одержал уверенную победу над голландцем Рэнди Постмэном (15:8), а в 1/8 финала над израильтянином Станиславом Галлопером (15:13).

Руслан Гасанов, одержавший победу в 1/4 финала над венгерским фехтовальщиком Давидом Наги, прошел в полуфинал первенства мира и стал первым азербайджанским фехтовальщиком в современной истории отечественного фехтования, завоевавшим медаль молодежного чемпионата мира.

В полуфинале Руслан Гасанов уступил французу Артуру Филиппу со счетом 7:15.

Халид Алиев, выигравший четыре встречи из шести в группе, уступил в плей-офф китайцу Сюэдонку Ванге 10:15. Барат Гулиев, выигравший две из шести встреч в групповом этапе, проиграл спортсмену из Кувейта Али Эльфадли 13:15.

Ранее Мурад Акбаров, выигравший одну из шести встреч в групповом этапе соревнований саблистов-кадетов, завершил свое выступление.

Подготовил Теймур Максутов