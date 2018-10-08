Азербайджанский дзюдоист стал олимпийским чемпионом

Сборная Азербайджана завоевала первую золотую медаль на проходящих в столице Аргентины Буэнос-Айресе III Летних юношеских Олимпийских играх.

Наш представитель Вугар Талыбов, выступающий на соревнованиях по дзюдо в весовой категории 66 кг, в первой встрече победил йеменца Ахада Аль-Сагхеерая.

Одержав победу над таджиком Джамшедом Сулаимони и Антонио Торналаном (Доминиканская Республика) наш дзюдоист вышел в финал. Победив в схватке за золотую медаль россиянина Абрека Нагучева, В.Талыбов стал Олимпийским чемпионом.

Отметим, что в Олимпиаде участвуют более 4 тысяч спортсменов из 206 стран. Косово и Южный Судан впервые принимают участие в Играх. Азербайджан представлен на III Летних юношеских Олимпийских играх 17 спортсменами. Наши спортсмены поведут борьбу в таких видах спорта, как гимнастика, бокс, атлетика, таэквондо и настольный теннис.

1news.az