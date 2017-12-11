Азербайджанский депутат провела встречи в Италии - ФОТО

Член делегации Азербайджана в ПАСЕ, председатель комитета по миграции, беженцам и вынужденным переселенцам организации Сахиба Гафарова в качестве главы миссии по выяснению фактов посетила Рим, где провела ряд встреч для завершения доклада на тему «Радикализация мигрантов и диаспорских обществ в Европе».

На встрече с главой итальянской делегации в ПАСЕ Мишелем Николетти С.Гафарова отметила, что целью ее визита в Италию является изучение состояния вопроса с мигрантами в этой стране. Она также встретилась с главой объединения мусульманских общин, имамом Флоренции Иззеддином Эльзиром. Стороны обсудили политику этой страны в отношении мигрантов, в том числе мусульман, меры по предотвращению дискриминации в отношении них, интеграцию мигрантов в общество.

С.Гафарова встретилась и с итальянским парламентарием Стефано Дамбруозо, являющимся автором доклада «Меры по предотвращению радикализма и джихадистского экстремизма». На встрече были обсуждены порождаемые радикализмом угрозы, шаги по недопущению распространения радикализма в Европе, роль в этом национальных парламентов.

Кроме того, С.Гафарова встретилась с заместителем руководителя пенитенциарного департамента Италии Марко дель Гаудио, главой департамента ювенальной юстиции Геммой Дуккильо и начальником управления международной деятельностью Рафаэллой Пеццуто. В ходе встречи с ними С.Гафарова обсудила вопрос расселения мигрантов и результаты государственной политики по их интеграции, меры по борьбе с нелегальной миграцией.

Она проинформировала их об истории карабахского конфликта и его последствиях, ведущихся переговорах для его урегулирования. С.Гафарова отметила, что Азербайджан привержен мирным переговорам, однако руководство Армении при помощи различных провокаций стремится нарушить этот процесс.

Говоря о докладе, который она подготавливает, С.Гафарова отметила, что в ряде европейских стран в настоящее время допускается дискриминация в отношении мусульман, что, по ее мнению, недопустимо.

Также С.Гафарова встретилась с мэром Рима Виргинией Рагги, на переговорах с которой было выражено удовлетворение уровнем двусторонних связей.

Кроме того, Сахиба Гафарова встретилась с главой департамента образования и профессиональных систем Италии Рафаэле Чьямброне, главой департамента образования и исследований Доменико де Мартинисом и консультантом Министерства образования Сильвией Мартусчиелли, с которыми обсудила вопросы образования мигрантов в Италии.