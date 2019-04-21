Азербайджанский депутат попросил снайперов выстрелить в Пашиняна

«У меня нет полномочий отдавать приказы военным.

Но я прошу военных, снайперов, пусть они выстрелят в Никола Пашиняна, когда он приедет на оккупированные территории Азербайджана».

Как сообщает ONA, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Айдын Мирзазаде.

Депутат, который посчитал неправильным молчание перед убийством военнослужащего Азербайджана на фронте, сказал, что в министра обороны Армении также надо выстрелить, если он посетит оккупированные территории.

1news.az