Азербайджанские выпускники престижных вузов мира: «Принятие новой Госпрограммы является важным вкладом в развитие научного потенциала Азербайджана»

«Государственная программа по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы», утвержденная Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева была встречена общественностью с большим интересом.

Данный документ, с помощью которого придан импульс становлению нового поколения специалистов в стране с помощью передовых достижений в области науки и инновационных технологий обучения, а также модернизации содержания и качественных показателей азербайджанской системы высшего образования в соответствии с международными программами двойных дипломов, поприветствовали также азербайджанские студенты и выпускники, которые в настоящее время получают образование в престижных университетах мира или окончили их.

По мнению молодых людей, принятие новой Государственной программы является важным вкладом в развитие научного потенциала Азербайджана:

Выпускник Ливерпульского университета, проректор Азербайджанского государственного педагогического университета Умид Мехтиев: «Программа окажет положительное влияние на систему высшего образования нашей страны»

- В наше время образование является стратегически важной составляющей жизни каждого человека, создает условия для всестороннего развития общества. Формирование динамично развивающейся системы образования в глобализирующемся мире является одним из важнейших факторов обеспечения и повышения международной конкурентоспособности каждой страны. Государственная программа имеет важное значение для определения новых и современных тенденций развития и стратегических целей системы высшего образования. Таким образом, реализация этой программы поможет молодым людям получить работу, создаст дополнительные возможности для реализации принципа непрерывности образования.

Стратегические цели, отраженные в Государственной программе, будут стимулировать наши университеты к сотрудничеству с ведущими мировыми университетами в рамках программ двусторонних дипломов и докторских программ. Двойные дипломы способствуют адаптации системы высшего образования под международные стандарты, повышению конкурентоспособности университетов, интеграции высших учебных заведений в европейское пространство, улучшению качества образовательных программ, инфраструктуры и управления в университетах, развитию человеческого капитала, что будет очень полезным в подготовке высококвалифицированных национальных кадров в стратегически важных областях.

Выпускник Лондонской школы экономики и политических наук Инглаб Шахбазов: «Госпрограмма направлена на повышение роли молодежи в развитии образования»

- Главная цель принятия Государственной программы – обеспечить возможность азербайджанской молодежи использовать зарубежный опыт в развитии науки и образования. Данная Госпрограмма также направлена на повышение роли молодежи в развитии науки и образования. Здесь я хочу акцентировать внимание на том, что предыдущая Госпрограмма была больше направлена на финансирование обучения студентов за рубежом на уровне бакалавра и магистра, приоритетом же новой Госпрограммы является докторантура. Это доказывает то, что государство заинтересовано в обучении людей, специализирующихся в области науки. Кроме того, программа предусматривает сотрудничество с иностранными учеными, что очень важно с точки зрения изучения зарубежного опыта. В глобализированном мире совместная работа ученых, безусловно, является ключом к развитию науки и стран.

В нашей стране наблюдается нехватка развития в следующих научных сферах: социология, ряд инженерных наук, авиация и т.д., и данная Госпрограмма поможет решить проблемы подготовки и сертификации докторантов в данных сферах. Поддержка докторантов также будет играть важную роль с точки зрения развития научных исследований, повышения интереса молодежи к науке.

Докторант университетского колледжа Лондона Медина Гулиева: «Я наблюдаю за происходящими изменениями с большой гордостью»

- Зная основные ценности британского высшего образования, я всегда сравниваю систему образования этой страны с нашей национальной системой образования. Я очень горжусь улучшениями и изменениями в системе образования Азербайджана, которые все четче видны с каждым годом. Надеюсь, что утверждение Госпрограммы ускорит интеграцию ведущих систем образования в национальную систему образования. Считаю, что использование опыта иностранных вузов в разработке учебных программ по соответствующим специальностям, участие иностранных преподавателей в обновлении куррикулумов, а также создание научно-исследовательских структур, которые объединят ведущих специалистов и талантливых студентов, будут содействовать продвижению системы высшего образования Азербайджанской Республики в мировом рейтинге.

Я думаю, что выпускники «Государственной программы по образованию азербайджанской молодежи в зарубежных странах в 2007-2015 годы» могут помочь привлечь иностранных профессоров и преподавателей и расширить связи между иностранными и азербайджанскими высшими учебными заведениями.

Выпускница Университета Анкары и Лондонской дипломатической академии Айсель Мусаева: «Госпрограмма привнесет инновации в высшие учебные заведения»

- Государственная программа является важным решением, которое привнесет инновации в систему азербайджанского образования. С 2007 года в рамках Государственной программы молодые люди из Азербайджана получили возможность обучаться в передовых высших учебных заведениях различных стран мира, что привело к серьезным и кардинальным изменениям в кадровой политике нашей страны. Это создало прочную основу для реализации «Госпрограммы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы».

В результате расширения программ двойных дипломов азербайджанская молодежь, не выезжая из своей страны, получит возможность получать образование ведущих университетов мира.

Решение о финансировании образования на уровне докторантуры за рубежом вселяет большие надежды в академическое будущее нашей молодежи, так как совершенствование профессорско-преподавательского состава вузов обеспечит подготовку еще большего количества специалистов.

Публикации докторантов в области науки в международных журналах с импакт фактором, участие азербайджанской молодежи в международных конференциях и чтение лекций в ведущих университетах станут успешным результатом этой государственной программы.

Обучение азербайджанских докторантов в престижных университетах, их участие в совместных исследованиях также сыграют положительную роль в дальнейшем признании Азербайджана в мире.

Докторант Колумбийского университета Санджар Ахмедов: «Программа внесет большой вклад в развитие азербайджанской молодежи»

- Данная Госпрограмма непременно внесет большой вклад в развитие молодежи и науки Азербайджана. Я считаю, что финансирование докторантуры за рубежом и расширение программ двойный дипломов приведут к дальнейшему укреплению и развитию современной азербайджанской науки и образования. Особо хочу подчеркнуть, что компьютерные науки являются одной из ключевых областей, охватываемых Госпрограммой. А это - одна из самых актуальных областей современной мировой науки. Думаю, что в нашей стране есть много талантливых и профессиональных молодых людей в этой области, и данная Госпрограмма поможет им стать специалистами мирового уровня в своих областях.

Докторант Кембриджского университета Алеся Разуваевская: «Программа открывает широкие возможности для нашей науки»

- Финансирование обучения докторантов в рамках Государственной программы открывает широкие возможности для нашей молодежи и науки. Поскольку темы, исследуемые докторантами очень специфичны, в мире мало исследовательских центров, занимающихся исследованиями по этим темам. По этой причине даже в крупных странах с большим количеством исследовательских центров и университетов порой трудно найти исследовательскую группу и научного лидера, которые соответствуют твоим интересам. Кроме того, существует необходимость в современном оборудовании и финансах для проведения передовых исследований в такой области, как естественные науки. С этой точки зрения, финансирование обучения докторантов за рубежом может быть очень полезным для развития инновационных областей нашей страны. Другим важным аспектом является сотрудничество, особенно в междисциплинарных областях. Поэтому проект двойных дипломов позволит исследователям наладить сотрудничество с зарубежными университетами и публиковаться в самых передовых научных журналах.

Выпускник школы менеджмента Университета Антверпена Эльтадж Аббасов: «Азербайджан быстро интегрируется в мировую науку»

- Поскольку предыдущая Госпрограмма учитывает все уровни образования, я бы охарактеризовал этот этап как этап научного обучения и молодежной науки. Недавно принятая Госпрограмма включает в себя самый высокий уровень образования и ориентирована на конкретную целевую аудиторию и развитие науки в стране. Я убежден, что переход от стадии обучения к стадии производства научных трудов даст очень прогрессивные результаты нашему государству и нации. Формирование высокообразованной академической элиты из местных молодых специалистов и сотрудничество с зарубежными специалистами увеличат академический потенциал наших вузов. Я верю, что благодаря данному шагу Азербайджан быстро интегрируется в мировую науку и займет свое место в мировой экономике.

Аббасова Эмилия, Э.Т.