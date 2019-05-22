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Азербайджанские спортсмены выступили на IRONMAN 70.3 в Испании

Сегодня в 14:30 ~ 1 минута на чтение 242
Азербайджанские спортсмены выступили на IRONMAN 70.3 в Испании

В испанской Барселоне завершились соревнования IRONMAN 70.3.

Как сообщает 1news.az, Азербайджан в Барселоне представляли три спортсмена клуба «Baku Tri Club».

Это Ульви Асланзаде (IRONMAN), Александр Пархомовский (IRONMAN, OCEANMAN) и Али Буньядов.

В рамках соревнования спортсмены должны были проплыть 1,9 км, сразу после этого проехать на велосипеде 90 км, а далее пробежать 21,1 км. 

Надо отметить, что погода была неблагоприятной. Температура воздуха составляла всего лишь 12 градусов, а воды – 15. А велоэтап проходил по подъему 1300 метров.

Все три азербайджанских спортсмена показали достойные результаты:

Али Буньядов – 5 часов 57 минут.

Александр Пархомовский – 6 часов 11 минут

Ульви Асланзаде – 6 часов 21 минута.

Теймур Максутов

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