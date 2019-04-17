Азербайджанские спортивные журналисты примут участие в международном футбольном турнире

Сборная спортивных журналистов Азербайджана «Универсал» примет участие в турнире «Odessa International Media Cup-2019», который пройдет в украинском городе Одесса с 20 по 21 апреля.

Как сообщает 1news.az, турнир пройдет по формату 8 на 8. В соревновании примут участие спортивные журналисты из шести стран. Помимо хозяев и представителей азербайджанских спортивных медиа, в турнире будут участвовать команды из Германии, Грузии, Молдовы и Латвии.

В состав сборной спортивных журналистов Азербайджана входят такие известные в медиа-пространстве персоны, как Гюндюз Аббасзаде, Шамсаддин Аббасов, Эльнур Ашрафоглу, Эркин Ибрагимов, Илькин Фикретоглу, Теймур Максутов и другие.

Напомним, что в 2014-м году сборная спортивных журналистов Азербайджана заняла второе место на чемпионате Европы, прошедшем в Молдове. Команда регулярно с успехом принимает участие в подобных турнирах.

Поездка спортивных журналистов на турнир в Одессу оказалась возможной благодаря спонсорской поддержке компании «Универсал» и ее руководителя Джавида Исмайлова. Компания «Универсал» является одним из партнеров ФК «Сумгайыт», и серьезно вкладывается в массовый футбол посредством крупнейшей футбольной любительской лиги Азербайджана MFL. Пользуясь случаем, хотим поздравить Джавида Исмайлова с днем рождения и пожелать успехов в карьере.

1news.az