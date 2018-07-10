«Азербайджанские ребята начали бить нашего друга ни за что» - Арабский студент в Украине

В центре Кропивницкого в Украине в понедельник, 9 июля, около 19 часов произошла драка между иностранцами, в результате которой два человека госпитализированы.

По словам свидетелей, участниками драки были студенты летной академии из Египта и Азербайджана, сообщает Укринформ.

«Это азербайджанские ребята начали бить нашего друга. Просто ни за что. Мы с моим другом приехали из Египта. Я знаю их, потому что они учатся с нами в летной академии», - рассказал свидетель происшествия Мухаммед.

Как отметили в полиции, между двумя мужчинам возник конфликт, который впоследствии перерос в драку, позже к ней присоединились еще двое участников.

«До прибытия патрульных к драке присоединились еще два человека. В результате происшествия, двух участников «скорая» доставила в больницу, у одного из них обнаружили резаную рану», - сообщила пресс-секретарь управления патрульной полиции в Кировоградской области Янина Лыкова.

Двух других участников драки, по словам пресс-секретаря, доставили в Кропивницкий отдел полиции.

А.А.