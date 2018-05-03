Азербайджанские предприниматели перенимают европейский опыт в вопросе электронной коммерции

Азербайджанские предприниматели примут участие в мероприятиях по повышению навыков в области трансграничной электронной коммерции.

Тренинги пройдут в Баку 3–8 мая как часть проекта «Восточное партнерство: готовы торговать» в рамках более глобальной инициативы EU4Business, нацеленной на улучшение конкурентоспособности малых и средних предприятий Азербайджана.

Об этом говорится в сообщении проекта по сотрудничеству EU Neighbours east

Каждая тренинговая сессия продлится 4 часа при участии 5–6 компаний и будет включать знакомство с методологией по наименованию и идентификации товаров, составлению описания и другие вопросы, относящиеся к трансграничной электронной коммерции.

Цель инициативы – повысить навыки малых и средних предприятий Азербайджана по созданию онлайн-профайлов своей продукции в соответствии с последними требованиями онлайн-рыночных площадок.

В течение года в рамках проекта также пройдут учебные сессии на тему электронной логистики, рыночных исследований и ценовых стратегий.

Елена Остапенко, Э.Т.