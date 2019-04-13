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Азербайджанские пограничники изъяли более 6 кг марихуаны - ФОТО

13 Апреля, 2019 в 11:06 ~ 1 минута на чтение 1183
Азербайджанские пограничники изъяли более 6 кг марихуаны - ФОТО

На погранзаставе вблизи поселка Бахрамтепе Имишлинского района задержаны трое граждан Азербайджана - Ширинов Рамиль Имамверди оглу (1978), Эйвазов Интигам Эльдар оглу (1970) и Абдуллаев Гурбан Джамиль оглу (1974), пытавшиеся провезти в автомобиле марки «Mersedes-Benz» из Ирана наркотики.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Азербайджана.

При обыске задержанных лиц и осмотре автомобиля были обнаружено и изъято более шести килограммов марихуаны и семена наркосодержащего растения

По факту продолжаются оперативно-следственные меры, в отношении задержанных лиц возбуждено уголовное дело.

А.А.

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