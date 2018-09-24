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Азербайджанские пехлеваны установили рекорд России, шокировав выступлением зрителей Первого канала – ВИДЕО

Сегодня в 13:07 ~ 1 минута на чтение 316
Азербайджанские пехлеваны установили рекорд России, шокировав выступлением зрителей Первого канала – ВИДЕО

Участниками шоу талантов Первого канала «Я могу!» стали пехлеваны из Губы братья Гусейн и Лачин Абдулгусейновы.

«Мы пришли на проект «Я могу!» показать, что настоящие мужчины ничего не боятся», - заявили с детства занимающиеся спортом Гусейн и Лачин Абдулгусейновы в эфире программы, где изначально показали, что могут забивать лбами гвозди и с легкостью выдерживают удары молотка о голову. А затем представили номер, шокировавший зрителей в студии программы и в целом телевизионную аудиторию, по завершении которого установили новый рекорд России.

Один из братьев-пехлеванов лег животом и горлом на две опоры, причем опорой для горла послужило лезвие топора, и удержал на себе 5 секунд две плиты весом 33,3 кг, после чего эти плиты были разбиты на нем ударом топора.

«Великий ученый, великий актер, великий певец, великий художник – каждый из этих людей так или иначе прославляет свою страну. Отныне и навеки уверен я, что теперь, когда кто-нибудь произнесет название страны Азербайджан, они вспомнят двух этих братьев, и наоборот, когда они увидят двух этих братьев, они скажут «из Азербайджана», - такими словами завершил выступление азербайджанских пехлеванов ведущий шоу «Я могу!» Леонид Якубович.

Как все это происходило, смотрите ниже.

Ф.В, Г.Р.

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