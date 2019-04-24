Азербайджанские общественные организации России обратились к Президенту Владимиру Путину

Азербайджанские общественные организации России во главе с академиком Фазилем Гурбановым обратились к Президенту РФ Владимиру Путину по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Обращение подписали руководители более 50 азербайджанских диаспорских организаций России.

Как сообщает 1news.az, в обращении отмечается, что за последние двадцать лет на территории Российской Федерации сформировалась достаточно большая диаспора выходцев из многонационального Азербайджана. В самые тяжелые времена азербайджанский народ всегда был вместе с российским народом. В течение двухсотлетнего пребывания в одном историко-географическом пространстве азербайджанский народ продемонстрировал верность государственным конституционным устоям.

Имена азербайджанских военных деятелей вошли в когорту лучших российских полководцев I Мировой войны.

Во время Великой Отечественной войны Азербайджан поставлял на фронт более 80 процентов топлива, в Азербайджане производили более 130 видов вооружения, боеприпасов и военного снаряжения, в том числе легендарные «Катюши» и реактивные снаряды для них, самолеты-истребители УТИ-4 и Як-3. Значимую роль сыграли авиаремонтный завод, заводы по выпуску более 300 видов продукций для нужд фронта. Азербайджанские госпитали вернули в строй около 1,5 миллионов военных. Азербайджанский народ оказал значительную помощь населению различных регионов России. 70 процентов мужского населения Азербайджана ушли на фронт, более половины не вернулись домой. Азербайджанцы сражались как в боевых частях Красной Армии, так и принимали активное участие в партизанском движении на территории различных стран.

Толерантность и уважительное отношение к культуре, традициям других народов являются генетическим состоянием азербайджанского народа. И сегодня Азербайджан является многонациональной, многоконфессиональной страной.

Почти двести лет проживают на азербайджанской земле представители армянского народа. Более 100 тысяч армян проживает в Азербайджане, из них свыше 70 тысяч в Нагорном Карабахе. Нагорный Карабах всегда был символом гостеприимства и единения культур, традиций двух народов. Однако деструктивные силы, направленные на расчленение общей страны, сгенерировали межэтнический конфликт с тяжелыми последствиями для двух народов. И сегодня на этой земле, являющейся колыбелью музыкально-поэтического творения, праздника жизни и процветания, льется кровь, погибают люди. Почти тридцать лет сотни тысяч азербайджанцев являются беженцами. Наносится огромный ущерб экономике страны. Страдают не только азербайджанцы, но и сама Армения, которая оказалась в блокаде, вне больших экономически выгодных региональных проектов.

«Многоуважаемый Владимир Владимирович! Сегодня Россия благодаря огромной работе, проделанной за последние двадцать лет, стала одной из великих держав. Ни одна проблема в мире не может найти свое решение без участия России. И мы полностью поддерживаем политику России по защите территориальной целостности и суверенитета государств в мире.

Расширение и укрепление российско-азербайджанских, российско-турецких, российско-иранских отношений сегодня способствуют миру и стабильности в регионе. Также высоко оцениваем ваш вклад в противодействие коричневой чуме неокрестового похода Запада против исламского мира.

Мы, азербайджанцы России, уверены, что именно Ваше непосредственное участие в урегулировании карабахского вопроса позволит найти правильное справедливое решение, основанное на нормах международного права и территориальной целостности Азербайджана. Это жизненно необходимо азербайджанскому и армянскому народам! Пора закрыть двери прошлого, насыщенного черными страницами, и открыть дверь в будущее, где будет обеспечено верховенство мира и процветания! И это сможете сделать именно Вы – Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин!», - говорится в письме.

1news.az