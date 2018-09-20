Азербайджанские моряки изучают международные морские конвенции – ФОТО

Государственное морское агентство Азербайджана провело семинар по изучению международных морских конвенций.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Государственного морского агентства АР Турал Мусеибов, темами семинара «Освоение изменений и дополнений в конвенции Международной морской организации» была информация об изменениях и дополнениях в международные морские конвенции о подготовке моряков, обеспечении безопасности людей во время мореплавания и предотвращении загрязнения кораблями моря.

В ходе семинара, в котором приняли участие преподаватели Азербайджанской государственной морской академии и других азербайджанских образовательных учреждений в сфере морского транспорта, также обсуждались требования международного морского права.

В завершении семинара все его участники получили соответствующие сертификаты.

Тимур Рзаев, Э.Т.