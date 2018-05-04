Азербайджанские ковроделы награждены медалями

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалями группы лиц за плодотворную деятельность в развитии ковроделия в стране.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, следующие лица награждены:

медалью «Терегги»

Бахышова Рагима Неджим гызы

Эйюбова Зарийя Мири гызы

Алескерова Зенфира Гариб гызы

Алиева Рубаба Ибрагим гызы

Гаджиева Севиндж Керим гызы

Гамидова Вафа Адиль гызы

Гасанова Сона Хасай гызы

Гумбатова Хаджар Махмуд гызы

Халилова Периханым Агели гызы

Халилова Сарытель Исмаил гызы

Гурбанова Фарида Муса гызы

Набиева Тамила Мамед Наби гызы

Шихмамедова Рухсара Кязым гызы

Талыбова Арифа Гариб гызы

Велибекова Кябира Зияддин гызы.

Р.Д., И.А.