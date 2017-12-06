Азербайджанские конфеты напугали ереванцев

В одном из ереванских магазинов нашли конфеты азербайджанского производства.

Журналист газеты «Аравот», купивший сладости, написал об этом в газете, указав, что на обертках конфет указан адрес производителя - ООО «ШИРИН», улица Буниатова, 17а, Баку, Азербайджан.

Как сообщили Sputnik Армения в Государственной службе безопасности продуктов питания, регулятор не получал обращений от автора публикации или иных гражданских лиц, информация поступила к ним из СМИ.

Пресс-секретарь Государственной службы безопасности продуктов питания Нвард Аракелян сообщила, что она собирается изучить эту информацию.

По словам покупателя, азербайджанские конфеты невкусные.

Напомним, что это не первый случай, когда Армения импортирует азербайджанский товар. Ранее уже были зафиксированы случаи продажи азербайджанских яблок, попытки ввезти чай.

Следует отметить, что ООО «ШИРИН» - производитель высококачественной кондитерской продукции на территории Азербайджана.

Получить комментарий информационному агентству 1news.az в самой компании на момент написания материала не удалось.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.