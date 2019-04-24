Азербайджанские и китайские компании подписали в Пекине соглашения на $821 млн - ФОТО

Десять соглашений на сумму $821 млн подписали азербайджанские и китайские компании в рамках 2-го международного форума «Один пояс, один путь» в Пекине.

Как сообщает Азертадж, выступая на церемонии подписания, министр экономики Азербайджана, сопредседатель азербайджано-китайской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Шахин Мустафаев отметил, что политическая воля и дружественные отношения глав двух государств придают импульс развитию сотрудничества.

По его словам, Азербайджан является основным торговым партнером Китая в регионе Южного Кавказа. Доля Азербайджана в структуре торговых отношений Китая с Южным Кавказом составляет 43%. За прошедший период китайские инвесторы вложили в Азербайджан более 800 млн долларов. Сумма инвестиций, вложенных Азербайджаном в Китай, составляет 1 млрд 700 млн долларов.

В ходе церемонии подписаны соглашения по строительству на территории Сумгайытского химико-промышленного парка завода по производству автомобильных шин, по строительству тепличного комплекса площадью 300 га в Кюрдямирском районе Азербайджана, по созданию агрологистических промышленных парков в Губинском, Гейчайском и Хачмазском районах, по созданию азиатско-европейского телекоммуникационного коридора в рамках программы «Azerbaijan Digital HUB», по транзиту через территорию Азербайджана посредством Транскаспийского транспортного коридора 2,5 тыс. контейнеров, по экспорту азербайджанских вин в Китай, а также меморандум о сотрудничестве по созданию Торгового дома Азербайджана в городе Чэнду.

Ф.Багирова