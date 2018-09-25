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Азербайджанские дзюдоисты снова остались без медалей

Сегодня в 11:58 ~ 1 минута на чтение 342
Азербайджанские дзюдоисты снова остались без медалей

Сегодня на чемпионате мира в Баку на татами вышли два азербайджанских дзюдоиста.

Как сообщает 1news.az, в шестой день соревнований в весовой категории 100 кг в борьбу вступили Эльмар Гасымов и Зелим Коцоев. Но оба дзюдоиста завершили выступления на предварительных стадиях и не смогли бороться за медали.

Зелим Коцоев проиграл в стартовом поединке шведу Йоакиму Дварби, а вот Эльмар Гасымов уверенно победил сначала Мартина Пачека (Швеция), а затем Данило Пантича (Черногория), но в 1/8 уступил грузину Варламу Липартелиани.

Напомним, что в активе Азербайджана лишь одна бронзовая медаль, которую завоевал Хидаят Гейдаров (73 кг). Завтра на татами выйдут Ушанги Кокаури (+100 кг) и Ирина Киндзерская (+78 кг). 

Теймур Максутов

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