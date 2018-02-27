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Азербайджанские актеры и гимнастки в трогательном проекте о Ходжалинском геноциде – ВИДЕО

Сегодня в 15:20 ~ 1 минута на чтение 1044
Азербайджанские актеры и гимнастки в трогательном проекте о Ходжалинском геноциде – ВИДЕО

В Центре современного искусства был представлен проект Натика Мухтарова, посвященный 26-й годовщине Ходжалинского геноцида.

В трогательном видеоролике, основной целью которого является распространение в мире информации о Ходжалинской трагедии, снялись члены сборной Азербайджана по художественной гимнастике и азербайджанские актеры - Хикмят Рагимов, Алихан Раджабов, Горгуд Джафар, Севда Зейналова.

К проекту был привлечен и народный артист Азербайджана Алим Гасымов, мугам в исполнении которого звучит в нижеприведенном видеоролике.

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Феликс Вишневецкий, Г.Р.

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