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Азербайджанская туристка погибла в Турции, упав с водопада - ФОТО

Сегодня в 14:27 ~ 1 минута на чтение 6042
Азербайджанская туристка погибла в Турции, упав с водопада - ФОТО

Накануне туристка из Азербайджана погибла в турецкой провинции Мугла, упав с водопада.

Как сообщает турецкая газета Hürriyet, 27-летняя азербайджанка Марьям Омарова, отправившаяся в поездку с друзьями, забралась на местный водопад Аладере.

Уточняется, что Омарова потеряла равновесие на скалах и упала с высоты примерно 15 метров.

По сообщениям, другой турист, также поднимавшийся на водопад, увидев, что женщина упала, вызвал скорую помощь.

Тело туристки было доставлено в городскую больницу Фетхие для вскрытия.

Правоохранительные органы приступили к расследованию происшествия.

Талыб Бархудаев

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