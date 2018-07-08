Азербайджанская туристка погибла в Турции, упав с водопада - ФОТО

Накануне туристка из Азербайджана погибла в турецкой провинции Мугла, упав с водопада.
Как сообщает турецкая газета Hürriyet, 27-летняя азербайджанка Марьям Омарова, отправившаяся в поездку с друзьями, забралась на местный водопад Аладере.
Уточняется, что Омарова потеряла равновесие на скалах и упала с высоты примерно 15 метров.
По сообщениям, другой турист, также поднимавшийся на водопад, увидев, что женщина упала, вызвал скорую помощь.
Тело туристки было доставлено в городскую больницу Фетхие для вскрытия.
Правоохранительные органы приступили к расследованию происшествия.
Талыб Бархудаев