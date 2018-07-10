Азербайджанская телеведущая переехала в США - ФОТО

Известная азербайджанская теле- и радиоведущая, а с недавних пор и видеоблогер Гюнель Гумбатова переехала в США.

В 2015 году Г.Гумбатова вышла замуж за гражданина Америки, инженера-программиста, выходца из Средней Азии Фируза Солиева, свадьба с которым состоялась в Лас-Вегасе – в браке в 2016 году родилась дочь, которую назвали Джозефиной.

После рождения дочери Г.Гумбатова вернулась в Баку, показать малышку бабушке и родственникам, где задержалась на два года – супруг телеведущей периодически приезжал в столицу Азербайджана к семье.

Летом 2018 года Гюнель Гумбатова приняла решение о переезде в США – в данный момент она с дочерью и мужем живет в Нью-Йорке, куда из Баку она прилетела на днях.

В Штатах Г.Гумбатова намерена проводить шесть месяцев в году, а остальные шесть месяцев – на родине, в Азербайджане.

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В.Ф, Г.Р.