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Азербайджанская полиция ищет этого подозреваемого – ФОТО

14 Апреля, 2019 в 11:45 ~ 1 минута на чтение 1535
Азербайджанская полиция ищет этого подозреваемого – ФОТО

В одном из домов в городе Товуз совершена кража.

Как сообщили 1news.az в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД Азербаджана, по факту в отделе полиции Товузского района было возбуждено уголовное дело.

В преступлении подозревается человек, запечатленный камерой видеонаблюдения.

Всех узнавших человека на фото и располагающих какой – либо информацией о нем просят позвонить на «горячую линию» МВД 102 либо в отдел полиции Товузского района по номерам (022) 315-00-34; (055) 333-93-93.

Тимур Рзаев

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