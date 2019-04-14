Азербайджанская полиция ищет этого подозреваемого – ФОТО

В одном из домов в городе Товуз совершена кража.

Как сообщили 1news.az в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД Азербаджана, по факту в отделе полиции Товузского района было возбуждено уголовное дело.

В преступлении подозревается человек, запечатленный камерой видеонаблюдения.

Всех узнавших человека на фото и располагающих какой – либо информацией о нем просят позвонить на «горячую линию» МВД 102 либо в отдел полиции Товузского района по номерам (022) 315-00-34; (055) 333-93-93.

Тимур Рзаев