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Азербайджанская община выступила против армянской провокации в Канаде - ФОТО

Сегодня в 10:36 ~ 1 минута на чтение 356
Азербайджанская община выступила против армянской провокации в Канаде - ФОТО

Армяне в очередной раз прибегли к провокации – на этот раз в Канаде.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой, в городе Торонто над армянской церковью и напротив дома армянской молодежи, наряду с государственным флагом Канады, был установлен «флаг» марионеточного режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана.

В связи с армянской провокацией Ассамблея азербайджанских организаций Канады и Художественное общество азербайджанцев Канады направили местным властям протест.

В заявлении отмечается, что установление «флага» сепаратистов означает нарушение международного права и принципов, в частности четырех резолюций Совбеза ООН и других документов, принятых международными организациями.

Азербайджанская община, выражая обеспокоенность, призвала администрацию города  не оставаться равнодушной к этому вопросу и спустить «флаг».

Письмо протеста было подписано 16 диаспорскими организациями и направлено мэру Торонто Майору Джону Тори, члену городского совета Шелли Кэрол, члену парламента, министру наследия и мультикультурализма Канады Пабло Родригесу и другим ответственным лицам и структурам.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

А.А.

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