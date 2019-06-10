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Азербайджанская община Нагорного Карабаха обратилась к международным организациям - ВИДЕО

Сегодня в 11:36 ~ 1 минута на чтение 290
Азербайджанская община Нагорного Карабаха обратилась к международным организациям - ВИДЕО

Общественное объединение «Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики» направило обращение к международной общественности в связи с уничтожением исторического, культурного и религиозного наследия страны на оккупированных армянами территориях.

Как сообщает 1news.az, община в обращении к международной общественности призывает не закрывать глаза на уничтожение культурного наследия азербайджанского народа на оккупированных территориях.

В видеообращении, подготовленном на английском языке с учетом требований социальных медиа, также говорится об армянской церкви в Баку, включенной по решению правительства Азербайджана в список «Национального реестра исторических памятников в Азербайджане».

В видеообращении подчеркивается верность азербайджанского народа традициям мультикультурализма, говорится, что в то время как в центре Баку сохранились армянская церковь и относящаяся к ней литература, в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана и прилегающих к нему оккупированных районах уничтожаются исторические, культурные и религиозные памятники, на старинных мечетях заменяются каменные плиты, их история фальсифицируется.

«Армяне даже изменили архитектуру построенной в XIX веке в Шуше для русских военнослужащих православной церкви и присвоили ее», - говорится в обращении.

Основная цель обращения к международным организациям и их главам - довести до их сведения варварские деяния  армян, добиться прекращения разрушения на оккупированных территориях исторических, культурных памятников Азербайджана.

1news.az

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